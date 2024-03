Figuccia: "Ripristinare budget di spesa per gli enti di formazione professionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Più volte, in questi mesi, sono tornato sul tema formazione professionale ribadendo come fosse opportuno fissare un tetto agli impegni di spesa erogabili a ciascun ente di formazione professionale. La perseveranza degli enti nel fare questa richiesta, accompagnata dal mio impegno e di altri colleghi, alla fine, sembra aver prodotto i risultati. Presenteremo degli emendamenti per superare questo limite e sono certo che nei prossimi giorni potrà approdare in aula un testo attraverso il quale ritornare ai tetti di budget di spesa. Va, altresì, garantita e tutelata la posizione degli enti rispetto a vincoli troppo restrittivi che prevedevano dei parametri difficili da raggiungere rispetto alle singole sedi di svolgimento della attività formativa. In questo modo si farà giustizia e si potrà continuare a garantire un sistema di libero mercato evitando oligarchie e strapotere da parte di pochi ai danni di tanti". Così in una nota del deputato questore della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia.