Figuccia: "La riforma dell'ordinamento sportivo tuteli le associazioni che lavorano in questo settore"

Oggi si è svolto nella sala rossa Pio la Torre dell’Ars un convegno organizzato dalla Libertas Sicilia del presidente Mangano sulla riforma dell’ordinamento sportivo dal titolo “Il lavoro nello sport e gli adempimenti statutari e fiscali degli enti sportivi”.

"Un momento di confronto sulle tematiche di una riforma che nasce per tutelare, semplificare e rendere trasparente, da una parte i diritti e la dignità del lavoro sportivo e dall’altra per consentire ai datori di lavoro di ottenere delle semplificazioni sugli adempimenti con l’obiettivo di migliorare ed innovare le procedure e le normative nel mondo dello sport. Come ho sempre ribadito più volte riconosco allo sport il compito più autorevole di permettere alle persone di tutte le età dagli 1 a 99 anni, di essere tra gli strumenti migliori per promuovere, aggregare, includere e formare non solo fisicamente, ma anche umanamente, l’uomo. Questa riforma deve condurci a fare delle approfondite riflessioni al fine di salvaguardare tutti i diritti degli sportivi e delle associazioni che ci lavorano alacremente con impegno e dedizione". Lo dice i deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia.