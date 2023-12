Operai forestali 78isti passeranno a 101 giornate, Figuccia: "Fine di un'era, ora si attende la riforma del 2024"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Importante novità nel settore degli operai forestali in Sicilia, con l'articolo della finanziaria viene eliminata per sempre la categoria dei settantottisti. Insieme al governo si è puntato a sostenere la categoria più fragile all'interno della platea dei forestali. In questo modo il minimo delle giornate garantite passerà a 101 evitando che possa continuare lo stillicidio di migliaia di lavoratori da decenni ingabbiati in una condizione non più sostenibile. Attraverso questa norma si interviene anche nella prevenzione degli incendi garantendo la possibilità di impiegare un numero maggiore di operai durante la campagna antincendio. E’ un primo passo, nell’attesa che si possa procedere alla riforma nel 2024, del settore della forestazione per giungere alla stabilizzazione degli operai dell’intero comparto.