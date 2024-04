Figuccia: "Lista Lega europee in Sicilia di alto livello, un pensiero speciale per l'amico Luca Sammartino"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quella della Lega in Sicilia è una lista di alto livello, per competenza e valore politico. Tutti candidati competitivi, che consentiranno al partito di fare un grande risultato in Sicilia. Sono certo che presto Sammartino potrà dimostrare l'estraneità ai fatti che gli vengono contestati per indagini che si erano chiuse due anni fa. In questo momento il mio pensiero va all'amico Luca e ai tanti sostenitori che ci stanno dimostrando fiducia e affetto. Un grazie al Sottosegretario Claudio Durigon, che ha saputo comporre una squadra fortissima e all'altezza del compito. Il mio impegno in questa competizione sarà massimo insieme a quello di tanti amici, dirigenti e militanti del partito. Così in una nota Vincenzo Figuccia deputato questore della Lega all'Ars, a margine della manifestazione di presentazione dei candidati nella lista della per le elezioni Europee in Sicilia.