Europee, Figuccia (Lega): "Candidatura Vannacci qualifica ulteriormente la lista"

"Anche in questa occasione, voglio lanciare un plauso nei confronti del leader del mio partito Matteo Salvini. La candidatura di Roberto Vannacci impreziosisce certamente una lista già fortissima per il collegio delle isole. Il generale Vannacci si è distinto nel panorama della politica nazionale, su temi importanti che riguardano la tradizione e la famiglia, con un approccio culturale coerente alla storia del nostro grande paese. Sono felice di poter condividere, insieme al nostro leader, il valore di questa scelta. Mi batterò alle elezioni europee, perché la Lega possa fare un risultato importante, anche grazie a chi comprende, che bisogna combattere la dittatura delle minoranze che vogliono imporre adozioni omogenitoriali e utero in affitto". Così in una nota il deputato questore della Lega all'Ars Vincenzo Figuccia.