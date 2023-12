Figuccia, Formazione: "Abrogazione tetto di budget agli Enti è una porcata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'abrogazione dell'art. 12 comma 2 bis della L.R. 23 2019 è una porcata. La norma prevedeva un limite massimo di budget erogabile che così salterebbe, concentrando troppo nelle mani di pochissimi. Utilizzare l'escamotage del maxi per inserire norme inaccettabili non è tollerabile. Gli Enti di formazione meritano rispetto per l'importante lavoro che fanno nel territorio in Sicilia a beneficio di tanti giovani. Così Vincenzo Figuccia deputato questore all'Ars