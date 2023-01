Vincenzo Figuccia: "Fondo per le famiglie indigenti, una norma giusta e quantomai necessaria"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli anni della recente pandemia da covid-19 con la conseguente crisi economica hanno messo in luce tutte le problematiche delle famiglie siciliane che sono state costrette a modificare il proprio tenore di vita, con la diretta conseguenza della disuguaglianza sociale. E’ il commento del deputato regionale della Lega Prima l’Italia on. Vincenzo Figuccia. L’emendamento annunciato dal presidente Schifani va proprio nella direzione di venire incontro alle famiglie indigenti supportandole economicamente nelle emergenze che possono verificarsi durante l’anno. E’ una norma giusta e quanto mai necessaria che sostiene chi non è in grado di affrontare persino le necessità primarie. Il fondo di 2 milioni di euro, che verrà gestito dall’Assessorato per la famiglia, in tempi brevi, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità, dovrà essere tecnicamente messo a disposizione per le famiglie che ne avranno diritto con Isee al di sotto di una soglia minima, per far fronte a spese urgenti e straordinarie come per la salute, utenze ecc. La legge di bilancio e la legge di stabilità – conclude Figuccia - speditamente approderanno in aula, per la definitiva approvazione, rispettando tutte le tempistiche concordate. Io e i colleghi del gruppo parlamentare sosterremo e voteremo senza se e senza ma i due disegni di legge, consapevoli di soddisfare le attese e le aspettative dei siciliani.