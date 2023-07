Figuccia: "Ex Pip, approvato emendamento per avvio selezioni alla Sas"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Approvato emendamento, al GOV 2 della manovra, che prevede finalmente l’avvio delle selezioni dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP all’interno della Servizio Ausiliari Sicilia (SAS). Dopo anni di precariato, finalmente, arriva una norma epocale che mette la parola fine a questa vertenza che non era più rinviabile. Si passi a adesso celermente alla definizione dei contratti presso la SAS Ho sempre creduto in questa battaglia e sono felice che finalmente siamo arrivati al risultato. Non ho mai pensato di mollare e questa vicenda dimostra, alla fine, che la lotta paga con serietà e in silenzio". E’ il commento del deputato questore all’Ars, Vincenzo Figuccia.