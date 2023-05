Figuccia: "Al via in commissione Ambiente discussione ddl sull’idrogeno da me presentato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 16 maggio inizierà, nella IV commissione che si occupa di ambiente e territorio, la discussione sul disegno di legge da me presentato, che proporrà la Legge regionale sull’idrogeno e disciplinerà l’individuazione delle aree per la produzione e realizzazione degli impianti. Sono le parole del deputato regionale della Lega Prima l’Italia Vincenzo Figuccia. Numerosi paesi europei, già oggi, - spiega Figuccia - hanno adottato obiettivi di zero emissione di anidride carbonica legata all'energia, ponendo in primo piano la necessità dell’uso del green-H2 (idrogeno verde) in sostituzione ai combustibili fossili. Ci aspetta una sfida importante e noi, come regione siciliana, potremmo vantare il primato tra le prima in Italia, a dotarsi di una legge sull’idrogeno ed iniziare un percorso virtuoso che ci porterebbe a essere energeticamente più indipendenti e attenti sempre di più all’ambiente. E’ importante ricordare che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) contempla una linea ad hoc per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con finanziamenti cospicui. L’idrogeno è il futuro - conclude Figuccia- e ha caratteristiche uniche che ne fanno un vettore energetico ideale nello scenario della lotta al cambiamento climatico, ora tocca a noi concretizzare i progetti per renderli realizzabili.