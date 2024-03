Formazione professionale, Figuccia: "Abrogata la norma che imponeva agli enti l'assunzione con contratti atipici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'Ars, su proposta dell’assessore Turano, ha abolito la norma che imponeva agli enti di formazione professionale di stabilizzare il personale in forza con contratti atipici. Concordo con l’assessore alla Formazione quando dice che con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 70 della legge 3 del 31 gennaio 'si rimuove un macigno che gravava sugli enti, non più costretti, adesso, ad adempimenti inutili e impossibili'. Certamente abbiamo raggiunto un obiettivo importante ma ovviamente si tratta di una vittoria a metà. Adesso bisogna superare anche altri scogli come quello del tetto del budget assegnato agli enti di formazione professionale per fare in modo, come ho più volte detto, che si possa definitivamente superare il rischio di una oligarchia". Così in una nota il deputato questore della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia.