Figuccia: "15,4 milioni di euro per stabilizzare 1.184 ex Pip"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Con la manovra economica che voteremo in questi giorni, attraverso la quale saranno stanziate 15,4 milioni di euro, viene stabilizzata l’intera platea degli ex Pip. Una metà erano stati già avviati all’interno della Sas lo scorso anno e adesso si conclude il percorso per tutti. Un impegno mantenuto nei confronti di questa categoria di lavoratori rispetto alla quale si aprirà nei prossimi mesi una vertenza che potrà definire l’aumento delle ore di lavoro e l’applicazione di una serie di diritti. A partire dalla possibilità di accedere al quinto dello stipendio fino alle assegnazioni di sedi diverse dei dipartimenti regionali". Così in una nota il questore deputato della Lega all’Ars l’on. Vincenzo Figuccia.