Ficarazzi: il sindaco nomina la nuova giunta e perde la maggioranza in Consiglio comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con l'azzeramento della Giunta Municipale e la sua successiva ricostituzione, il sindaco Paolo Martorana ha sancito la definitiva fine del proprio mandato amministrativo, consegnando idealmente e di fatto l'Amministrazione al capo dell'opposizione Cons.Cannizzaro, con la consapevolezza di aver perso la maggioranza politica all’interno del Consiglio Comunale. Noi consiglieri comunali eletti nella lista di Paolo Martorana Sindaco, Salvatore Fontana, Marco Lo Cascio, Marianna Monti, Elena Cicala, Gioacchino Martorana e Stefano Morici, non condividendo la scelta di tornare al passato e non accettando i giochi della vecchia politica, intendiamo rendere chiaro alla cittadinanza di Ficarazzi che ritiriamo il nostro sostegno all'attuale amministrazione nella quale non ci riconosciamo. Cercheremo, insieme ad altre forze politiche presenti nel territorio, di dare vita ad una valida alternativa per il bene del nostro Paese .