Ficarazzi, Patrizia Monti coordinatrice di Liberta: "Nomina è un tassello fondamentale"

La nomina di Coordinatore di Ficarazzi arriva direttamente dal Segretario Nazionale Gallina Giovanni che, in accordo con il presidente Fierro Antonio, al Direttivo Centrale ha identificato in Patrizia Monti quale persona preparata, elegante con un ricco know-how e uno spessore di livello umano.

Un contributo di valore umano e politico, quello che saprà dare Patrizia per far crescere ancora di più il partito nel territorio, valorizzando tutti coloro che credono al progetto della rinascita dei territori". Patrizia durante questi anni ha sfiorato diverse volte il ruolo consiliare – continua Gallina- oggi dietro ce’ il partito che la sosterrà per un grande risultato e per lo sviluppo del territorio in particolare il mondo dei disabili. “L’importanza di una tessitura e, al contempo, di costruzione del partito che coinvolga tutti quei cittadini, da fin troppo tempo inascoltati nelle loro richieste di cambiamento e di soluzione degli annosi problemi che vivono, lo vedrà partecipe con l’obiettivo di aggregare quanti oggi, purtroppo, hanno perso la propria identità politica. Un territorio - ha concluso Gallina - sempre più depresso e omologato che continua a non avere un’anima condivisa Inoltre dopo giorni di interlocuzioni a breve faranno ingresso nel partito diverse figure politiche per una grande Libertas in grado di mettere in campo una buona politica.