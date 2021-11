Elezioni a Ficarazzi, Ficarra (Udc): "Sosterremo la candidatura di Giovanni Giallombardo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Ficarazzi l'Udc ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco dell'avvocato Giovanni Giallombardo, con la lista civica #CambiaFicarazzi. Lo rende noto il partito dopo un incontro nei giorni scorsi tra il vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra, il consigliere comunale di Ficarazzi dello schieramento centrista, Gioacchino Martorana, il coordinatore cittadino del partito, Salvatore Scuderi e l'avvocato Giovanni Giallombardo.

Giallombardo, già assessore con deleghe alla Cultura, Attività Sociali, Patrimonio, Affari Legali, Politiche Comunitarie e Risorse Umane nella Giunta Martorana si è costantemente contraddistinto per fervore politico e straordinario impegno in ambito sociale. Comprovata esperienza, minuziosa conoscenza di dinamiche e criticità del territorio, un legame storico e viscerale con Ficarazzi e la sua gente costituiscono presupposti ideali per adempiere in modo adeguato ed efficiente al ruolo di Primo cittadino del Comune in cui è nato e cresciuto.

"Basta interagire con i cittadini di Ficarazzi - dice Ficarra - per percepire nitidamente l'incommensurabile dote di stima, fiducia e credibilità di cui gode l'Avvocato Giovanni Giallombardo, un patrimonio che si è guadagnato progressivamente con professionalità, attivismo ed umanità. L'Udc ha deciso, con entusiasmo e senza remora alcuna, di sostenere la sua candidatura a Sindaco nelle prossime elezioni amministrative in programma nel Comune di Ficarazzi nel 2022. Giovanni Giallombardo ha ampiamente dimostrato acume, raziocinio e spessore in ogni ambito: brillante nell'esercizio della sua professione di legale, lucido e risoluto ogniqualvolta ha ricoperto cariche istituzionali. La denominazione della lista civica con cui Giovanni Giallombardo presenterà la sua candidatura a Sindaco di Ficarazzi è abbastanza esplicativa: lui ha i requisiti umani, etici e politici idonei a segnare una netta linea di discontinuità con il passato, costituendo un riferimento concreto per i cittadini, prendendo in debita considerazione le loro istanze e adoperandosi per risolvere le principali problematiche che avversano il territorio. Migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici, snellire le lungaggini burocratiche, incentivare cultura, sport, attività sociali a beneficio di ogni fascia generazionale. Sono certo, in qualità di vicesegretario dell'Udc Sicilia, che l'avvocato Giovanni Giallombardo sia l'uomo giusto per restituire lustro, qualità della vita e fervore a Ficarazzi, liberandola dall'incuria e dall'immobilismo che hanno caratterizzato la gestione della Pubblica Amministrazione negli ultimi anni".