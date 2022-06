Federazione siciliana dei Giovani Socialisti: "Intervenire per garantire il voto ai fuorisede, allo studio delle proposte"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Strada lunga verso le regionali. Ma le forze politiche non aspettano per organizzarsi. Anche la Federazione siciliana dei Giovani Socialisti inizia a muoversi, e a margine di un confronto tra i vertici regionali riprende il nodo del diritto di voto ai fuorisede. “Le amministrative e i referendum ci hanno dato uno spaccato”, afferma il segretario regionale Carramusa, “per cui i giovani universitari, pur volendo votare, sono impossibilitati. Difficoltà di trasporto e onerosità sono all’ordine del giorno”. Per i giovani socialisti “è necessario trovare misure per garantire il diritto al voto voto agli universitari sparsi in Sicilia, Italia e nel mondo. Il diritto a determinare il destino della propria terra non può e non deve essere negato.

Perché la Sicilia non appartiene solo ai sessantenni e settantenni che di questa terra sono passato e presente. La Sicilia appartiene anche, e soprattutto, ai ventenni e trentenni che sono il presente e il futuro dell’isola, e che stanno fuori per avere gli strumenti per cambiare e migliorare la Trinacria”. I giovani socialisti, in conclusione, annunciano iniziative politiche per sollecitare governo e ARS a prendere provvedimenti. Allo studio della FGS, trapela, ci sarebbero delle opzioni a basso costo per garantire un’ampia partecipazione dei fuorisede al voto.