VIDEO | "Siamo Tamajo", festa a Mondello sulle note di "Freed from Desire": ma è polemica sulla chiusura della strada

"Grazie di cuore!". Poche parole per salutare la sua Mondello all'indomani del successo alle urne. Ha scelto di festeggiare così Edy Tamajo, eletto in Europa grazie a 121.218 voti. Di fronte allo stabilimento balneare si è adunato un vero e proprio popolo, che su Instagram ha lanciato l'hashtag #generazionetamajo acclamandolo sulle note di "Freed from Desire". Il brano di Gala, però, è stato riadattato al momento e il pubblico ha cantato "Siamo Tamajo" per celebrare il successo dell'assessore alle Attività produttive della Regione, candidato nella lista di Forza Italia. Intanto nel primo pomeriggio di ieri è incalzata la polemica dopo il messaggio d'invito rimbalzato di chat in chat. "Vi aspetto alle 19 davanti alle terrazze (ex Charleston). La strada è stata chiusa al traffico per permettere i festeggiamenti".

Il provvedimento con il quale si stabilisce la chiusura della strada

Una comunicazione che ha scatenato le proteste dei suoi "detrattori", anche in considerazione del fatto che in vista dell'estate il Comune non ha previsto l'isola pedonale in quel tratto. La concessione all'occupazione temporanea del suolo pubblico in viale Regina Elena, nel tratto compreso tra piazza Valdesi e via Glauco, per il posizionamento del palco 6 metri per 4, è stata autorizzata dal Suap. Il "comizio elettorale", così come si legge nel provvedimento, è stato autorizzato dalle ore 17 e fino alle 22.