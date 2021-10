Festa dell’Unità: tre incontri dedicati a scuola, cultura e politica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Scuola, cultura e politica sono i temi a cui è dedicata oggi la Festa provinciale dell’Unità, organizzata dal Partito democratico a Villa Filippina. In serata Giancarlo Cancelleri, Antonello Cracolici, Claudio Fava, Giuseppe Lupo, Mariella Maggio e Gianfranco Miccichè si confronteranno sul “ruolo della politica nella costruzione della proposta di governo per Palermo e la Sicilia”. A moderare l’incontro sarà Miriam Di Peri di Repubblica. In serata musica live e tributo a Battiato.

Programma dibattiti

Alle ore 16 e 30, spazio Grecale, dibattito su “La Scuola Al Centro: Territorio e Servizi per il Contrasto alla Povertà Educativa”. Introduce Lucia Bonaffino, Responsabile Scuola Pd Palermo. Intervengono: Teresa Piccione, Consigliere Amministrazione Teatro Biondo; Giovanna Marano, assessore pubblica istruzione Comune di Palermo; Daniela Fiandaca, vice sindaco Castellana Sicula; Riccardo Botta, Giovani democratici federazione di Palermo; Francesco Di Giovanni, coordinatore Centro Tau, Ignazio Sauro, dirigente scolastico dell’IIS; Salerno Di Gangi; Pietro Piro, Opera Don Calabria; Caterina Altamore, responsabile Scuola Pd Sicilia; Valentina Chinnici, consigliere comunale Palermo.

Modera: Salvo Intravaia, La Repubblica Palermo

Alle 18 e 30, spazio Monsù, si para di “Emergenza Cultura: Ritrovare una visione e un progetto per Palermo”. Coordina l’incontro Alessandro Rais, responsabile del Dipartimento Cultura del Pd di Palermo. Intervengono: Salvatore Nicosia, presidente dell'istituto Gramsci Siciliano; Davide Leone, presidente dell'ente del terzo settore "Cantieri Culturali Alla Zisa"; Andrea Inzerillo, direttore artistico del Sicilia Queer Filmfest; Consuelo Lupo, responsabile Attività culturali e spettacolo dal vivo della Cgil/Slc (Sindacato lavoratori della comunicazione) di Palermo; Cristina Alga, co-fondatrice dell'ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva Palermo; Ottavio Navarra, editore.

Alle 20, spazio Grecale, incontro su “Il ruolo della politica nella costruzione della proposta di governo per Palermo e la Sicilia”. Partecipano: Giancarlo Cancelleri, Antonello Cracolici, Claudio Fava, Giuseppe Lupo, Mariella Maggio, Gianfranco Miccichè. Modera Miriam Di Peri di Repubblica.

Programma intrattenimento

Alle 19 “My Monkey”, selezioni musicali di Ettore Zucchet. Alle 21 il live musicale dei Liquid Moon con il loro repertorio rock rivisitato in acustico che spazia dagli anni ’70 ai ’90. Alle 22.00 il tributo a Battiato dei Fisiognomica.

Arricchiranno le sei giornate le seguenti aree tematiche (possono essere a pagamento) aperte e fruibili tutti i giorni: Giochi della mente, Parco giochi e gonfiabili per i più piccoli, Tiro con l’arco, Ping pong ed uno spazio espositivo di artigianato a cura di CreartEventi. Allestito anche un villaggio gastronomico in collaborazione con CiboTurista. Aree tematiche: il gioco degli scacchi, oggi e domani lezioni a cura di “ASD Panormus scacchi” dalle 17 alle 20. Sabato 2 ottobre alle 17 sarà la volta del torneo. Mentre domenica 3 ottobre è prevista una sfida con il maestro.

A Villa Filippina sono aperti tutti i giorni il parco giochi e gonfiabili per i più piccoli, il tiro con l’arco, ping pong ed uno spazio espositivo di artigianato a cura di CreartEventi. Allestito anche un villaggio gastronomico in collaborazione con CiboTurista.

Per l’ingresso alla Festa dell’Unità sarà necessario il green pass ed è previsto un contributo una tantum di 1 euro, destinato alla manutenzione di Villa Filippina. Il ticket nominativo potrà essere utilizzato anche per l’ingresso nei giorni successivi. L’accesso al parco avverrà nel rispetto delle normative anti Covid-19.