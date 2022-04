Festa della Liberazione, Rita Barbera: "Partiti e candidati sindaco di centrodestra rinneghino il fascismo"

"Nel giorno della celebrazione del 25 aprile, il centrodestra continua a contrattare la candidatura per il sindaco di Palermo con la scelta del prossimo presidente della Regione. Francesco Cascio, espressione dei centristi di Forza Italia e Noi con l'Italia ma anche della Lega presenta la sua candidatura e, contestualmente, annuncia un abbinamento obbligato, un programma che ancora non c’è e, forte della sua laurea in medicina, definisce Palermo un 'malato terminale' ma non accenna alla 'cura' necessaria che pur fa parte del suo slogan".

Così Rita Barbera, candidata a sindaco con una sua lista indipendente, che guarda "con disappunto alla decisione di una parte del centrodestra di candidare Francesco Cascio che porta in dote come vicesindaco Alberto Samonà, attuale assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana del fallimentare governo regionale targato Musumeci, il quale si è distinto per la sua prossimità a un pensiero che è bandito dalla Costituzione arrivando a scrivere, nel suo libro di poesie 'Le colonne dell’eterno presente', versi in onore delle Schutz-Staffeln, ovvero le Ss, da lui definite 'guerrieri della luce generati da padre antico e dalla madre terra. Nel sacrificio dell’ultima Thule. Monaci dell’onore'".

"E' più che mai necessario - conclude Barbera - che i partiti del centrodestra, anche attraverso i loro candidati sindaco, rinneghino il fascismo e le dittature ed evitino, pur di vincere, di candidare nelle loro liste personaggi che hanno dimostrato prossimità con tale pensiero".