Ferrandelli nuovo assessore, gli auguri di Lagalla: "Esperienza e impegno al servizio della città"

Fabrizio Ferrandelli è il nuovo assessore all'Innovazione digitale e ai rapporti funzionali con Sispi del Comune. La cerimonia di insediamento si è tenuta oggi, alla presenza del sindaco, Roberto Lagalla. Ferrandelli prende il posto di Antonella Tirrito, che si è dimessa ieri dalla carica.

"I miei migliori auguri a Fabrizio Ferrandelli per il suo ingresso nella giunta comunale - dice Lagalla -. Dopo aver rafforzato il gruppo Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale, sono sicuro che anche da assessore Ferrandelli saprà mettere al servizio della città e della coalizione di maggioranza la sua esperienza e il massimo impegno".

A Ferrandelli - che compirà 44 anni il prossimo settembre - vanno anche altre deleghe: Emergenza abitativa e politiche sociali per la casa (inclusa l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica); Rapporti con le comunità migranti e con la Consulta delle culture; Politiche giovanili; Igiene, sanità e farmacie; Canile municipale e diritti degli animali.