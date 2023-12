Consiglio, Ferrandelli e Canto entrano in maggioranza: "Per la città si apre una nuova stagione"

E' ufficiale. Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto aderiscono a Lavoriamo per Palermo, il gruppo del sindaco Lagalla, ma non lasciano Azione. I due continueranno ad essere dirigenti del partito di Carlo Calenda: Ferrandelli resta nel direttivo nazionale e Canto manterrà la carica di segretario provinciale. Lo hanno chiarito i due consiglieri comunali nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta stamattina a Palazzo Comitini alla presenza del capogruppo Dario Chinnici e degli altri due componenti: Pino Mancuso (vicepresidente del Consiglio) e Antonino Abbate.

Dopo gli addii di Salvo Alotta e Giovanna Rappa (passati a Forza Italia e Dc), Lavoriamo per Palermo torna a quota cinque consiglieri. Ma soprattutto il sindaco riesce ad allargare la maggioranza, che passa da 24 a 26 consiglieri. Un dato politico sottolineato dal capogruppo Dario Chinnici, che la definisce "un'operazione enorme" e aggiunge: "Oltre ai numeri aggiungiamo qualità al progetto di Lavoriamo per Palermo, che non è semplicemente una lista ma un progetto civico e politico, inclusivo e attraente, che va al di là delle appartenenze. Ognuno di noi infatti viene da esperienze diverse e per il bene della città è importante mantenere i rispettivi riferimenti nazionali. L'appartenenza così diventa un valore aggiunto".

Fabrizio Ferrandelli, che assieme a Leonardo Canto, in questo anno e mezzo di consiliatura ha fatto un'opposizione di segno diverso rispetto a M5S e Pd sottolinea proprio questo aspetto: "Il nostro è stato un contributo ragionato e costruttivo, iniziato con la votazione del bilancio consolidato il 31 dicembre 2022. In un momento in cui c'erano le macerie in città, nell'interesse collettivo ci siamo sbracciati e abbiamo assunto un approccio scevro da apparteneze politiche. Starada facendo abbiamo trovato tanti punti in contatto con il sindaco. Lagalla non è un uomo solo al comando e noi abbiamo deciso di aderire a questo percorso civico. Riteniamo che questo progetto politico possa aprire una nuova stagione. Palermo chiama e noi siamo presenti, per dare un contributo di esperienza e dedizione".

Ferrandelli non è nuovo a cambi di casacca e a chi glielo fa notare risponde così: "I palermitani mi hanno sempre dato un grande consenso, al di là della mia appartenenza, e continuano a farlo. Con il voto disgiunto, alle ultime Amministrative sono arrivato al 15% da candidato sindaco. Un riconoscimento importante che premia la coerenza e l'amore per Palermo".

Anche Leonardo Canto si sofferma sul consenso avuto alle ultime elezioni per ribadire "il lavoro sin qui svolto nell'interesse esclusivo della città. In Lagalla abbiamo trovato un sindaco aperto e attento, con il quale abbiamo condiviso diversi temi: dall'apertura pomeridiana delle scuole al lavoro sui beni comuni, che implica una collaborazione fra pubblico e privato. Durante la campagna elettorale abbiamo sostenuto la necessità di far accadere qualcosa, ora aderiamo a questo progetto civico per concretizzare i progetti che servono alla città".

L'adesione di Ferrandelli e Canto a Lavoriamo per Palermo fa sparire il gruppo di Azione dal Consiglio comunale ma, come detto, non recide i rapporti con il partito: "L'operazione - spiega Ferrandelli - è stata concordata con Calenda. In Lavoriamo per Palermo troviamo anche esponenti di altri partiti, su tutti il capogruppo Chinnici, che fa parte di Italia Viva. Ognuno nel gruppo hga la sua storia".

Con l’allargamento della maggioranza rafforza il sindaco e riequilibra i rapporti di forza all'interno della coalizione di centrodestra, dove però gli alleati non fanno proprio salti di gioia. "Non credo - afferma Chinnici - che qualcuno si sia innervosito. Anzi, con questa operazione diamo un valore aggiunto alla maggioranza. Lagalla è stato sempre forte, sin dalla sua candidatura. Ora, con il passaggio di due consiglieri finora all'opposizione, l'alternativa diventa progetto comune. A me preoccuperebbe di più se qualcuno uscisse dalla maggioranza...".

Alla conferenza stampa fa capolino anche l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Carta, presente "per fare un plauso a questa operazione politica". Il sindaco Lagalla, dal canto suo, riconosce in Ferrandelli "un avversario leale nel corso delle Amministrative del 2022" e di lui e Canto dice che "hanno dimostrato anche tra le fila dell’opposizione un costruttivo spirito di critica e di partecipazione in questo cammino di rinascita della città".

"La condivisione di numerosi obiettivi finalizzati a un miglioramento di Palermo - aggiunge il primo cittadino - ha portato al passaggio politico di oggi che comporta, da parte dei nuovi entrati, la piena adesione al progetto della coalizione di centrodestra, in atto al governo della città. Sono convinto che le sensibilità di Ferrandelli e Canto sapranno creare un’alchimia vincente con le importanti personalità già presenti nel gruppo Lavoriamo per Palermo, composto dal capogruppo Chinnici, dal vicepresidente del Consiglio comunale Mancuso e dal consigliere Abbate".

Per Salvo Alotta, ex consigliere di Lavoriamo per Palermo, "l'arrivo di Ferrandelli e Canto è il segno che questa amministrazione e questa maggioranza stanno lavorando bene remando tutti nella stessa direzione".

“Con l'adesione a Lavoriamo per Palermo di Ferrandelli e Canto - dichiarano il presidente di Italia Viva Palermo Toni Costumati e il presidente provinciale Giandomenico Lo Pizzo - non si rafforza unicamente il gruppo consiliare e la maggioranza del sindaco, ma a trarne forza è anche la comune e condivisa prospettiva di dare vita ad un soggetto unitario riformista, che costituisca una alternativa alla destra sovranista e alla sinistra massimalista e l'auspicio è che, dopo il passaggio consiliare, si possa anche riavviare quel dialogo, mai interrotto, di costruzione di una casa comune dei liberal democratici, cattolici popolari, socialisti, repubblicani che vada oltre questo finto bipolarismo oggi monopolizzato prevalentemente dalle estreme della politica".