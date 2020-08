Regione, scontro dipendenti-dirigenti sulle ferie: "Anche la politica non vada in vacanza"

"Tutti a lavorare, politica e burocrazia: non facciano ferie e lavorino per recuperare i ritardi maturati durante il lockdown". A sostenerlo è Carmelo Pullara, capogruppo di Popolari e autonomisti-Idea Sicilia all'Ars. La proposta arriva proprio nei giorni in cui un dirigente regionale, Tuccio D'Urso, che guida il dipartimento Energia, ha bloccato le ferie d'agosto del personale per smaltire il lavoro arretrato.

Pullara adesso ripropone il tema anche per i deputati regionali: l'Ars infatti, solitamente, ad agosto sospende l'attività parlamentare. Quest'anno però, a causa del Covid, "tante questioni sono rimaste in sospeso". "Assisto - prosegue Pullara - alla querelle che si sta consumando in questi giorni tra dipendenti e dirigenti regionali attorno alla questione ferie e ritengo che sia giusto e necessario che tutti, a partire dalla politica, passando per i direttori e dirigenti e continuando con i funzionari e dipendenti vari, mettano tutto in secondo piano e lavorino nell'interesse dei siciliani. In questi giorni si è scatenata una vera guerra tra dipendenti e dirigenti sulla questione ferie, tanto che pure i sindacati sono scesi sul piede di guerra. Ebbene ritengo che durante il lungo periodo di lockdown ci siamo riposati tutti. Dico tutti: politica e burocrazia. La politica dia il buon esempio, sia Parlamento che governo, non fermandosi per la pausa estiva e sono certo che l'apparato burocratico seguirà a ruota con l'appoggio dei sindacati".

Secondo Pullara, che guida un gruppo a sostegno del governo Musumeci, "in questo modo riusciremo a recuperare e a portarci avanti con il lavoro su tutte le questioni rimaste in sospeso, tenuto conto - aggiunge - che una nuova recrudescenza del virus porterà ad un nuovo stop. Non sprechiamo energie nelle contrapposizioni - conclude - ma utilizziamole per raggiungere gli obiettivi che i siciliani si aspettano".