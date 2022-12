Terzo polo, al via il percorso federativo tra Italia Viva ed Azione: "Noi lontani da estremismi e populismi"

"In una scena politica caratterizzata dagli estremismi e dai populismi, il Terzo polo - in termini organizzativi, programmatici e di prospettiva - avvia in provincia di Palermo il percorso federativo già deliberato a livello nazionale.

E' quanto si legge in una nota in cui si dà notizia dell'incontro fra le delegazioni di Italia Viva e di Azione, guidate dai rispettivi coordinatori Toni Costumati e Giusi Provino per Iv e Leonardo Canto e Mario Enea per Azione, per iniziare a discutere i temi legati alla costituenda Federazione tra i due partiti, in questi giorni sottoscritta da Matteo Renzi e Carlo Calenda.

"In armonia e coerenza con quanto stabilito nell’accordo federativo nazionale, le due dirigenze si sono impegnate ove possibile e comunque nel rispetto reciproco delle pregresse esperienze, a favorire da oggi processi di integrazione dei soggetti presenti sul territorio, tanto afferenti al partito d’Italia Viva quanto afferenti ad Azione nonchè ad altri soggetti civici e politici che ne condividano il programma anche nell’ottica e verso la prospettiva della costituzione del partito unico. Tutti i presenti hanno convenuto, infatti, circa l’importanza di iniziare un percorso condiviso a partire da una piattaforma programmatica comune che possa far sentire all’interno di tutti i Comuni della provincia una presenza concreta del Terzo Polo come soggetto riformista alternativo ai populismi e agli estremismi".

I dirigenti dei due partiti hanno previsto un prossimo incontro "nel quale verranno contattati i rappresentanti istituzionali e i membri della società civile da coinvolgere nelle varie aree della provincia, nonché la programmazione di incontri territoriali volti a creare le condizioni, in special modo nei comuni interessati dalle amministrative del prossimo anno, per la costruzione di liste comuni espressioni e rappresentative della federazione".