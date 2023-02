Fratelli d’Italia a Bagheria, il consigliere Scardina nuovo responsabile dei rapporti con le istituzioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuove nomine all’interno di Fratelli d’Italia a Bagheria, dove il consigliere comunale Ignazio Scardina è stato appena scelto come responsabile dei Rapporti con le Istituzioni. L’incarico è stato conferito dal coordinatore provinciale di FdI, il senatore Raoul Russo, alla presenza del vice sindaco di Palermo Carolina Varchi e di Brigida Alaimo, già assessore a Bagheria e responsabile provinciale Enti Locali del partito. Quest’ultima ha espresso grande apprezzamento per la nomina del concittadino, evidenziando come il nuovo incarico vada a “rafforzare un rapporto già consolidato tra Bagheria e la prima forza politica italiana”.

Scardina si occuperà quindi di fare da collante tra i dirigenti meloniani e le istituzioni bagheresi, nell’ambito della strutturazione del partito e in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “Il gruppo bagherese di bagheria si rafforza e acquista nuova linfa, per continuare il lavoro intrapreso”, così dichiara Eleonora Liga coordinatrice bagherese del partito meloniano.