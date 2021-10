Fanciuso: "Pagliarelli, asfalto da fare con urgenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le forti piogge dei giorni scorsi, hanno peggiorato ulteriormente l'asfalto delle vie Altofonte, Cavallacci, e via Uccello. Lo denuncia l'ex consigliere della IV circoscrizione Domenico Fanciuso. Il manto stradale si è letteralmente sbriciolato, causando un vero pericolo per chi transita su queste strade, è necessario che si intervenga, con massima urgenza, continua Fanciuso, siamo soltanto all’inizio della stagione delle piogge e si teme, che al prossimo temporale la situazione diventi, ancor più critica di adesso. Faccio un accorato appello alle istituzioni per un immediato intervento.