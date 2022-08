La Dc Nuova perde un pezzo, Fabio La Vardera passa a Forza Italia

Primo dei non eletti al consiglio comunale con la Dc Nuova, Fabio La Vardera aderisce a Forza Italia. "Con le amministrative abbiamo avuto modo di misurare il nostro peso politico, adesso è arrivato il momento di avviare un percorso di crescita per dare forma a questo consenso e per portare le istanze della comunità del mare nei luoghi in cui maturano e vengono prese le decisioni", dichiara La Vardera.

Alla sua prima esperienza, La Vardera, ora ha deciso di concludere l?esperienza con la Dc Nuova perché, spiega, "in Forza Italia abbiamo ritrovato i valori e gli ideali degli amici, compagni di lavoro ma anche semplici cittadini che mi hanno appoggiato nell?ultima tornata elettorale".

La Vardera, che rappresenta il bacino elettorale della comunità del mare, a margine di un incontro con il leader del partito Gianfranco Miccichè, alla presenza di Edy Tamajo, ha deciso di apportare il proprio contributo a Forza Italia ed al candidato presidente Renato Schifani: "Ringrazio i vertici del partito per la fiducia e per l?opportunità che mi è stata offerta - spiega -. Non concorrerò personalmente, ma voglio intraprendere un percorso di crescita all?interno del partito insieme con il gruppo che mi ha finora sostenuto".