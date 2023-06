Ex tirocinanti avviso 22, 207 gli idonei: 189 pratiche rimangono a rischio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Di 1.741 tirocini attivati, solamente 1.400 sono stati pagati anche se quasi sempre con larghi ritardi. Ancora oggi rimangono 412 tirocinanti in attesa di ricevere il dovuto pagamento, di questi un centinaio già sono stati pagati con alcuni bimestri e in 300 dopo 3 anni e mezzo sono rimasti senza alcun pagamento. Da controlli effettuati 207 di questi sono idonei per 314 DDR. Nei rimanenti 205 tirocinanti sono inclusi le 189 pratiche a rischio per 304 DDR rimanendo in attesa se mai ci saranno le condizioni per trovare una soluzione definitiva trovando un rimedio agli intoppi burocratici che persistono da molto tempo.

"Nonostante le continue proteste e i continui richiami alla definitiva risoluzione della ormai annosa vicenda dei tirocinanti dell'avviso 22 - dichiara il portavoce Oreste Lauria - ancora oggi, con nostro grande rammarico, ci troviamo difronte a una situazione paradossale che vede ancora 207 tirocinanti con le pratiche idonei per 304 Ddr, per i quali purtroppo non viene emesso il decreto di pagamento e ai quali viene ancora chiesto di avere pazienza, ma di pazienza non ne abbiamo più. Non riusciamo a capire come sia possibile che fondi pubblici Europei destinati a finanziare gli Avvisi siano rimasti bloccati o addirittura utilizzati per altri capitoli di spesa. La regione siciliana del presidente Renato Schifani non può più esimersi dal dare una risposta concreta e definitiva a questi tirocinanti vittime di una macchina burocratica insensata e anacronistica nel 2023. 1.555 tirocinanti dopo il tirocinio svolto rimasti disoccupati della stessa regione siciliana. Noi tirocinanti - conclude - se sarà necessario ritorneremo a protestare davanti l'assessorato al lavoro a Palermo".