Ex Blutec, Giambona: "Preoccupazione su passaggio a Pelligra, attivare tutte le misure per tutela lavoratori"

"Bisogna monitorare con la massima attenzione e tempestività ogni aspetto legato al passaggio dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese a Pelligra Holding, siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori per i quali il 4 novembre scadrà la cassa integrazione". Lo dice Mario Giambona, parlamentare regionale del Pd.

"E' una fase molto delicata - aggiunge - non abbiamo ancora visto il piano industriale e non ci sono notizie sulla società di scopo che dovrebbe assorbire i lavoratori rimasti fuori dalla prima fase degli investimenti da parte di Pelligra. Proprio per questo serve un costante coordinamento tra l'assessorato alle Attività produttive e l'assessorato alla Famiglia per utilizzare al meglio i 30 milioni di euro previsti dalla legge regionale 13/2022 in materia di politiche del lavoro e per misure di accompagnamento alla pensione". "Siamo al fianco dei lavoratori, così come lo sono le rappresentanze sindacali in questo complesso percorso per dare certezze ai dipendenti dello stabilimento - conclude Giambona - così come stiamo monitorando tutte le opportunità a garanzia dell'indotto".