"Riportiamola a casa": a Villa Filippina Roberto Salis, padre dell’attivista agli arresti domiciliari in Ungheria

Mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 18:00 si svolgerà a Villa Filippina un incontro con Roberto Salis - padre di Ilaria Salis, agli arresti domiciliari in Ungheria con l’accusa di aggressione ad alcuni militanti neonazisti avvenuta a Budapest l’11 febbraio 2023 e oggi candidata nella lista di Avs alle elezioni europee nella Circoscrizione Isole. Un appuntamento per ribadire l’importanza dell’antifascismo come valore alla base di una società democratica e per ricordare il diritto di qualsiasi cittadino italiano a ricevere un trattamento equo e rispettoso della dignità umana.

La candidatura di Salis, d’altronde, si inserisce proprio in questo contesto: è una sfida all’Europa di Orban e Meloni e la sua elezione è l’unico modo per tirarla fuori dal carcere. «Questa battaglia riguarda i diritti di tuttə, perché Ilaria si trova ad affrontare un processo che sta al di fuori dello stato di diritto, si tratta di un processo assolutamente politico che vuole condannare una militante antifascista ad una pena così esagerata da sembrare assurda» - dichiarano gli organizzatori. "Oggi Ilaria Salis si trova ai domiciliari ma non è abbastanza - continuano - e lo dimostra il fatto che il giudice abbia rivelato il luogo di detenzione domiciliare, mettendo a rischio la sua sicurezza e dimostrando la falsità di questo irragionevole processo». A dialogare con Roberto Salis ci saranno Leoluca Orlando, capolista della lista AVS, Manuela Parrocchia, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Palermo, Antonella Ingianni, segretaria regionale Europa Verde, Verdiana Mineo, di Antudo Palermo, e Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana.