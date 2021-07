Anche a Palermo la raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale, Cappato: "In città tremila adesioni"

Iniziativa promossa dall'associazione Luca Coscioni. In tutta la Sicilia hanno già firmato oltre 210 mila cittadini. L'esponente dei Radicali: "Registriamo un grande entusiasmo, nonostante il 'silenzio' dei grandi partiti nazionali: la gente sa di cosa parliamo per aver vissuto in famiglia la sofferenza e il dolore"

E' partito da Palermo il tour di Marco Cappato in Sicilia per il referendum sull'eutanasia legale. "Abbiamo superato le 210 mila firme in tutta Italia: i cittadini firmano da Nord a Sud, ovunque - ha detto Cappato all'Adnkronos -. Appena si apre un tavolo c'è la fila per firmare. In Sicilia sono state superate le ottomila firme, a Palermo oltre tremila". L'obiettivo dei promotori è arrivare a cinquecentomila firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre.

Il referendum è promosso dall'associazione Luca Coscioni e fanno finora parte del comitato promotore: Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Eumans, Volt, Più Europa, Possibile, Sinistra italiana, Federazione dei Verdi. Il Comitato è aperto all’adesione di associazioni, partiti, movimenti sindacati e altre organizzazioni, traii primi sostenitori ci sono Arci nazionale e Cgil nuovi diritti.

Da Palermo, Cappato lancia l'appello ad apporre la propria firma per consentire un grande dibattito nazionale: "Solo così potremo scegliere tra l'eutanasia clandestina, che c'è già, e quella legale fatta di regole, responsabilità, conoscenza. Registriamo un grande entusiasmo, nonostante il 'silenzio' dei grandi partiti nazionali: la gente sa di cosa parliamo per aver vissuto in famiglia la sofferenza e il dolore e, quindi, l'importanza dell'eutanasia legale".