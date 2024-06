Europee, Varchi (Fdi): "Siamo il primo partito nelle isole e quello che cresce di più in Sicilia"

“Gli elettori di Sicilia e Sardegna hanno premiato Fratelli d’Italia: il nostro è il primo partito nella circoscrizione isole ed è anche quello che cresce più di tutti in Sicilia, con 13 punti percentuali in più rispetto alle scorse elezioni europee. Buon lavoro al confermato Giuseppe Milazzo e a Ruggero Razza: portiamo in Europa due personalità di grande valore”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

“L’esito del voto in Sicilia e in generale nella circoscrizione insulare - aggiunge - rafforza la coalizione di centrodestra, il governo regionale e anche il nostro partito che ha condotto una campagna elettorale chiarissima nei contenuti e nelle scelte. Voglio ringraziare tutti i dirigenti del partito, i militanti, tutti coloro che si sono impegnati nel corso di una competizione elettorale durante la quale abbiamo incontrato tanti siciliani che ci hanno confermato, col loro sostegno e il loro affetto - conclude Varchi - che a Roma come in Sicilia siamo sulla strada giusta”.