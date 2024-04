Europee, salgono a 17 i simboli nella lista di Cateno De Luca: "Noi trasparenti, altri si nascondono come Totò Renzi"

Sale a 17 il numero dei simboli che appaiono nella Lista Libertà promossa da leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca per le prossime elezioni europee. Oggi sono stati presentati quelli che dovrebbero gli ultimi 4 loghi che hanno trovato posto nel contrassegno: il Popolo della famiglia di Mario Adinolfi, il movimento Sovranità di Marco Mori (proveniente da Indipendenza di Alemanno), Progresso sostenibile di Giulia Moi (ex europarlamentare del M5S) e il movimento ecologista Fronte verde.

"Non è detto che sia finita qui e il simbolo completo lo vedremo comunque domenica", spiega il leader di Sud chiama Nord, annunciando l'evento per l'avvio della campagna elettorale. "Non è esclusa qualche seduta spiritica notturna per l'inserimento di qualche altra forza politica", continua il sindaco di Taormina, tornando ad attaccare il leader di Italia viva Matteo Renzi che "è andato a finire negli Stati Uniti d'Europa dove sono già presenti sei simboli, e ora vogliono il loro simboletto anche Totò Cuffaro e Mastella, perché il metodo De Luca sta creando troppa fibrillazione. Stanno facendo una pessima imitazione".

“Con la nostra lista Libertà - dice ancora De Luca - stiamo facendo un’operazione trasparenza senza precedenti. A differenza di tutti gli altri partiti che si presenteranno alle europee con liste-maschere, per nascondere i propri alleati (vedi Totò Renzi), noi stiamo dando pari dignità a tutti i movimenti politici che hanno scelto di metterci la faccia. Questa si chiama democrazia!".

Quanto al leader di Azione Carlo Calenda, il sindaco di Taormina afferma: "Ho letto sui giornali che sarà capolista al Sud. Mi auguro davvero che sia così. Sarà una sfida da scintille - assicura all'agenzia Dire - tra due uomini che hanno i calli". In che senso? "Io ho i calli nelle mani: ho fatto il muratore, il contadino, il barista. Calenda ce l'ha nel culo per tutte le poltrone che gli hanno regalato, soprattutto il suo amico Renzi. Me l'ha confermato anche Montezemolo quando è venuto a Taormina l'altro giorno".

All'interno del suo partito, conclude Scateno, "sta succedendo la stesa cosa" di Renzi. Tutti i movimenti politici e civici che ha aggregato gli stanno chiedendo: perché Cateno De Luca sta legittimando tutti e tu no? Noi però il primo risultato l'abbiamo quindi raggiunto: abbiamo fatto scomparire il centro". Immediata la replica di Calenda: "Io ho iniziato a lavorare a diciotto anni, mentre crescevo una figlia che ho avuto a sedici e facevo l'università. Da lì in poi, mi sono sempre guadagnato la vita. Ovviamente questa non è una risposta a Cateno De Luca, che non merita risposte, diciamo la verità".