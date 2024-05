Forza Italia, il ritorno di Miccichè: alle Europee si schiera al fianco di Falcone (l'anti Schifani) e Chinnici

"Il nemico del mio nemico è mio amico". I proverbi non sbagliano mai, nemmeno in politica. E così Gianfranco Miccichè, ex presidente dell'Ars ed ex coordinatore regionale di Forza Italia, ritorna sulla scena politica scegliendo di sostenere alle Europee Marco Falcone - l'anti Schifani - e anche Caterina Chinnici. Lo fa con tanto di "photo opportunity" e partecipazione a una manifestazione elettorale, organizzata ieri sera all'hotel Nh, al Foro Italico.

Se il governatore Renato Schifani ha puntato le sue fiches su Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive; Miccichè è sceso in campo per Marco Falcone, assessore all'Economia. Ergo, contro il presidente della Regione, che lo ha isolato all'interno di Forza Italia, partito oggi guidato dal fedelissimo Marcello Caruso. E dire che fino a non poco tempo fa, Miccichè e Falcone litigavano di brutto. "Sei uno str..." disse Miccichè a Falcone alla Festa Tricolore di Fratelli d’Italia del 4 dicembre 2022 a Catania. "Gianfranco, devi andare a casa", rispose Falcone.

Acqua passata. Ora i due stanno dalla stessa parte. "Abbiamo litigato - ha detto ieri Miccichè - ma ci riconosciamo reciproca stima". Si volta pagina. Alle Europee c'è da battere una concorrenza interna parecchio agguerrita. Tamajo è il principale competitor di Falcone. Quella fra i due è una sfida non solo per uno scranno al Parlamento europeo, ma per la leadership del partito in Sicilia. E, proiettando lo sguardo un po' più in là, per aspirare a una candidatura alla presidenza della Regione al posto di una eventuale riconferma di Schifani.

In lizza per Strasburgo anche l'uscente Chinnici, ex Pd (che la candidò alle Regionali), fortemente voluta dal leader del partito azzurro Antonio Tajani. Chinnici, che si definisce "candidata indipendente e autonoma", è sostenuta da Raffaele Lombardo e dal suo partito: l'Mpa. E ora pure da Miccichè, transitato al gruppo Misto dell'Ars ma che presto potrebbe tornare in Forza Italia. E non solo a Sala d'Ercole.