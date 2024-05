La lista di Michele Santoro a rischio esclusione: per "Pace Terra Dignità" problemi nella documentazione

"Pace Terra Dignità", la lista presentata dal giornalista Michele Santoro per le Europee, sarebbe a rischio esclusione. Non tutte le 15 mila firme raccolte nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, infatti, sarebbero corredate dai certificati elettorali dei sottoscrittori. La lista, al momento, è ancora al vaglio dell'ufficio elettorale presso la Corte d'appello di Palermo.

L'esistenza di problemi nella documentazione dei sottoscrittori viene confermata da Frank Ferlisi, segretario cittadino di Rifondazione comunista, partito che ha sposato il progetto politico di Santoro, nonché uno dei presentatori che hanno depositato la lista. "Effettivamente - dice Ferlisi - ci sono dei problemi relativi ai certificati elettorali dei sottoscrittori negli atti separati. Dopo che a livello nazionale un mese e mezzo fa si è deciso di cambiare la legge elettorale, la nostra è stata una corsa contro il tempo per raccogliere le firme. La fretta potrebbe averci giocato qualche brutto scherzo, ma siamo fiduciosi: aspettiamo il responso definitivo dell'ufficio elettorale".

"Pace Terra Dignità", dopo aver annunciato il raggiungimento del numero di firme necessario, si è presentata nella circoscrizione Isole con Michele Santoro capolista, la politologa Benedetta Sabene e l’ex senatore, oggi 93enne, Raniero Luigi La Valle. A seguire in ordine alfabetico: Federica Baccoli; la scrittrice Ginevra Roberta Bompiani; Gianni Fresu, ex segretario regionale di Rifondazione Comunista; Antonino Mantineo, ex assessore comunale a Messina nella giunta Accorinti; Elisa Monti, del movimento indipendentista sardo di sinistra Liberu. Al momento le firme con la documentazione completa sarebbero poco più di 14 mila.