Elezioni europee, riammesse dalla Cassazione le liste Pace Terra Dignità e Alternativa popolare

Via libera della Cassazione alla lista Pace Terra Dignità e quella di Alternativa popolare. Entrambe potranno partecipare alle elezioni Europee nella circoscrizione Isole, dove in totale le liste ammesse sono 11. C'è dunque il sigillo definitivo della Corte suprema e ieri, tra l'altro, è stata già sorteggiata la numerazione delle liste.

Pace Terra Dignità era a rischio esclusione per problemi nella documentazione: sostanzialmente non tutte le firme raccolte e depositate lo scorso primo maggio in Corte d'appello erano corredate dai certificati elettorali dei sottoscrittori. Colpa dei Comuni che li hanno consegnati in ritardo, ha stabilito la Cassazione. "Il comitato che ha lavorato alla raccolta - dichiara Frank Ferlisi, supervisore per la raccolta firme nel collegio Isole - è riuscito a fornire documenti e argomentazioni utili a ribaltare il giudizio della Corte d'appello che aveva ricusato la lista poiché alla stessa ne venivano riconosciute solo 14.621 certificate, e quindi insufficienti. Gli uomini e le donne del comitato hanno continuato a lavorare incessantemente per molte ore anche dopo aver consegnato la sera del primo maggio i faldoni all'ufficio elettorale".

"Un gran lavoro in collettivo - continua Ferlisi - che è servito ad individuare la collocazione di quasi mille certificati comunque consegnati che non avevano trovato associazione con le firme raccolte poiché arrivati a mezzo posta certificata dai vari Comuni a cui erano stati richiesti, troppo a ridosso dello scadere dei termini di presentazione della lista o addirittura oltre". A Palermo, sottolinea Ramon La Torre, segretario cittadino di Rifondazione comunista, partito che ha sposato i progetto politico di Michele Santoro (giornalista ex Rai e La7), "sono state raccolte 5.016 firme, di cui 4.226 certificate: numeri che hanno contribuito non poco al risultato complessivo. E' stata una grande impresa democratica".

Per quanto riguarda invece Alternativa popolare di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente della Teranana, la Cassazione ha ritenuto che il requisito di appartenenza al Ppe e il contestuale utilizzo del suo simbolo garantiscano il diritto alla esenzione della raccolta firme. La posizione è stata sostenuta in giudizio dal tesoriere di Ap Capelli. "Non avevamo dubbi che questo sarebbe stato l'esito - dice Paolo Alli, presidente di Ap -. Alternativa Popolare è un partito iscritto al Partito popolare europeo dal 2014 e in questa competizione europea ha l'onore e onore di rappresentare lo stesso Ppe in Italia". Il segretario nazionale di Ap, Stefano Bandecchi, conclude: "Da marzo sto girando l'Italia con il camper di Alternativa popolare, ascoltando gli italiani e intercettando il loro desiderio di cambiamento. Ora proseguiremo con ancora più forza in questo ultimo mese di campagna elettorale, continuando quell'azione di rinnovamento della politica che per noi è obiettivo essenziale".

Restano quindi escluse Forza Nuova, Partito Animalista-Italexit e Democrazia Sovrana Popolare. Le prime due non avevano i requisiti per presentare la lista senza allegare le firme; mentre la terza non ha raggiunto le 15 mila firme necessarie per presentarsi alle elezioni.