Il leghista Minardo rivuole l'Esercito a Palermo, Lagalla: "Ok a confronto ma livelli di sicurezza sono nella media"

L'ipotesi di schierare l'Esercito per contrastare fenomeni criminali e la cosiddetta movida selvaggia trova l'apertura del sindaco Roberto Lagalla, che plaude alla proposta del presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, pur precisando che "a Palermo i livelli di sicurezza dei cittadini restano comunque nella media nazionale, proprio come ha sottolineato lo stesso ministro Piantedosi".

L'esponente della Lega è convinto che un ritorno dell'operazione "Strade sicure", in città come Palermo e Catania, possa costituire un deterrente: "L’operazione 'Strade sicure', che l'Esercito Italiano svolge ininterrottamente dal 2008 sul territorio nazionale, è uno strumento che ha già dimostrato la sua efficacia. Specie nelle ore notturne - prosegue Minardo - si stanno verificando numerosi furti e rapine che, unite alla cosiddetta 'mala movida' dei weekend estivi, rischiano di ingenerare un clima di insicurezza e di preoccupazione permanente nei cittadini, con gravi ripercussioni anche per la stagione turistica considerato che i flussi sono in costante aumento verso le mete siciliane".

Parole condivise dal sindaco Lagalla, che dà "la massima disponibilità dell'amministrazione comunale al confronto per il miglioramento dei livelli di sicurezza dei cittadini", ma è del parere che "gli ultimi episodici, per quanto significativi, segnali di criminalità non si traducono in un calo della soglia di sicurezza in città".

"Tuttavia, anche in una logica di prevenzione di determinati fenomeni nei centri urbani, - aggiunge Lagalla - accolgo con favore le parole del presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo riguardo a una seria riflessione sull’opportunità di riproporre l’operazione 'Strade sicure' anche a Palermo. Le parole dell’onorevole Minardo denotano attenzione sul capoluogo anche a livello nazionale, quella che, del resto, ha manifestato in una recente visita in città anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quando ha partecipato a un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura".

Minardo, che nei prossimi giorni si confronterà coi sindaci di Palermo e Catania, chiosa: "Credo sia interesse di tutti restituire serenità ai nostri cittadini".