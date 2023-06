Diritti portuali, i consiglieri di Tutti insieme per Ustica: "Necessarie le esenzioni per gli isolani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Diego Altezza, Martina Natale e Maria Ailara - consiglieri del gruppo "Tutti insieme per Ustica" - chiedono al Comune di Palermo l'esenzione dell'addizionale sui diritti d'imbarco portuali per i disabili, i lavoratori e gli studenti pendolari residenti a Ustica.

"Condividiamo l'emendamento alla delibera, scritto in quinta commissione su proposta del consigliere del M5S Giuseppe Miceli. La nuova tassa di un euro, a carico di tutti i passeggeri che s'imbarcano dal Porto di Palermo, sarebbe stassa-d-imbarco-comune-di-palermo-necessarie-leenza dubbio l’ennesimo inaccettabile esborso a carico degli usticesi. Il tema della necessità delle esenzioni è cruciale per garantire il diritto degli abitanti di Ustica di potersi liberamente muovere, senza ulteriori aggravi sulle proprie tasche". Così in una nota il gruppo "Tutti insieme per Ustica", che chiede al sindaco di Ustica Salvatore Militello d'intervenire nei confronti del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.