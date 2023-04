Consiglieri terza circoscrizione: "Mal funzionamento dello sportello online Asp per esenzione ticket"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I sottoscritti Francesco Paolo Siragusa e Francesco La Mantia in qualità di consiglieri della Terza Circoscrizione del comune di Palermo intendono segnalare un mal funzionamento dello sportello online Asp per esenzione ticket. "L'Asp - dicono - continua a rigettare le pratiche di esenzione non garantendo il regolare svolgimento di un pubblico servizio. I cittadini vengono inoltre indirizzati nei patronati CAF dopo essersi recati direttamente nelle strutture Asp per ottenere il rilascio dell'esenzione. Di contro chi ha un CAF-patronato si trova in difficoltà vedendosi rigettare continuamente le pratiche in esecuzione. Non esistono ad oggi convenzioni appositamente stipulate tra i patronati-CAF e gli enti preposti per poter garantire una più agevole fruizione del servizio e lo snellimento delle procedure. I sottoscritti dunque si fanno portavoce di quei cittadini che pur avendo riconosciuto un diritto non possono soddisfarlo e chiedono pertanto un urgente ripristino del servizio online e, se possibile, anche altri interventi finalizzati ad una migliore risposta ai bisogni dei cittadini".