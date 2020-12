Enti locali, finanziati 69 progetti comunali per digitalizzare la Pubblica amministrazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Coi fondi Poc 2014-20, la Regione finanzia 69 progetti comunali per digitalizzare la Pubblica amministrazione. Lo rende noto l'assessorato regionale delle Autonomie locali, che "ha emanato l'Avviso 4.2.2 per finanziare progetti con ricadute in diversi settori tra i quali, il sociale, la mobilità e per l'appunto, la digitalizzazione della pubblica amministrazione".

"Il bando è il risultato di un lavoro lungo oltre un anno - afferma Bernardette Grasso, assessore alle Autonomie locali - grazie al quale nei mesi scorsi abbiamo già finanziato i progetti comunali per l'acquisto di scuola bus. Adesso è il turno della digitalizzazione degli enti locali, mediante il finanziamento dei primi 69 progetti, per un importo di circa 4,5 milioni di euro. Certamente, nell’ottica di un più efficiente servizio al cittadino, la digitalizzazione delle procedure potrà garantire tangibili risultati in termini di semplificazione amministrativa".