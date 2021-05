Enti locali, Aiello (M5S): "Servono soluzioni rapide per i Comuni in dissesto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sul tema dei Comuni in dissesto, dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale, è necessario aprire subito un tavolo per trovare soluzioni rapide".

Lo dichiara in una nota il deputato della Camera Davide Aiello (M5S). "E' necessario metterci tutti subito intorno a un tavolo. Un luogo di confronto che includa, non solo tutte le forze politiche, ma anche le rappresentanze degli enti locali a partire da Anci. E' necessario per salvaguardare immediatamente i servizi ai cittadini. C'è un problema tecnico giuridico da affrontare e inoltre va incrementato il fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale, proseguendo con gli investimenti necessari. Non c'è tempo da perdere", conclude il parlamentare pentastellato.