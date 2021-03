Pd, Rubino (PartigianiDem): "Letta segretario è la migliore risposta alla crisi del partito"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sosterremo con convinzione la candidatura di Enrico Letta a segretario nazionale del Partito Democratico perché è la risposta migliore alla crisi che sta attraversando il nostro partito". Così Antonio Rubino, componente della segreteria regionale del Pd siciliano e portavoce dei PartigianiDem.



"E’ arrivato il momento di voltare pagina e di restituire centralità al Pd ripartendo dai valori che ne determinarono la nascita - sottolinea Rubino -. Stiamo vivendo uno dei momenti più bui della storia ed oggi, ancora più di ieri, è indispensabile la presenza, la forza e l’identità valoriale della sinistra. In queste settimane abbiamo scelto di non entrare nel dibattito di perché non è più il tempo delle polemiche ma della ricostruzione. Riconneterci con la società, rigenerare la politica e rinnovare la classe dirigente sono le principali sfide che dovrà affrontare il nuovo gruppo dirigente. Noi ci saremo perché serve il contributo di tutti, per il Pd e per l’Italia".