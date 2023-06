Un palermitano nelle Rsu di Eni Plenitude, Beppe Anzalone eletto a Pozzuoli

Un palermitano conquista uno dei tre seggi vinti dalla Filctem Cgil alle elezioni svolte a Pozzuoli per il rinnovo delle Rsu dell’area Sud per Eni Plenitude, società controllata da Eni. Si tratta di Beppe Anzalone, 59 anni, rappresentante sindacale di Filctem Cgil Palermo, chimico, area specialist, che si occupa di servizi e reclami complessi alla ex Eni G&P diventata Eni Plenitude.

Le operazioni di spoglio delle liste interregionali, da poco concluso, hanno attribuito tre Rsu alla Filctem Cgil (a vincere un siciliano e due campani), tre Rsu alla Femca Cisl, due Rsu alla Uilctem Uil e 1 seggio alla Cisal.

"Siamo molto soddisfatti dell’elezione di un rappresentante palermitano nella Rsu. Anzalone è un dirigente sindacale di grande esperienza – dichiara il segretario generale Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta –. Con questa elezione è chiamato a svolgere un ruolo centrale dell’attività sindacale rispondendo alle tante istanze provenienti dalle lavoratroci e dai lavoratori. E’ un risultato che indica il grande radicamento della Filctem nella società e la fiducia dimostrata da lavoratrici e lavoratori nei confronti della nostra organizzazione".

"Beppe Anzalone avrà il compito di creare un raccordo tra le segreterie regionale e territoriali e i lavoratori, anche in relazione alla difficoltà di un lavoro che da qualche anno nella nostra città si svolge senza una sede fisica ed è stato sempre più parcellizzato – aggiunge Guzzetta -. A Palermo la sede di Eni Plenitude, in via Resuttana, che aveva 40 dipendenti, è stata chiusa nel maggio 2018. Oggi a Palermo restano in servizio 15 dipendenti in homeworking, 25 in totale in Sicilia. La nomina di un Rsu siciliano per il Sud consentirà di potenziare l’attività di proselitismo e sindacalizzazione anche in quelle aree di Eni che ancora non hanno aderito al sindacato".