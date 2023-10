Energie rinnovabili, 5 mila euro a fondo perduto per chi installa impianti fotovoltaici e sistemi d'accumulo

La Regione erogherà un contributo di 5 mila euro a fondo perduto alle famiglie che installeranno impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia. Oggi è stato pubblicato il decreto attuativo della norma, voluta dalla deputata del M5S all'Ars Jose Marano, che è stata inserita nella legge di stabilità 2023.

"Si tratta - afferma Marano - di un aiuto concreto per le famiglie siciliane in direzione della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e del contrasto al caro energia. Dopo l’introduzione già da tre anni degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, oggi la Regione Siciliana fa un altro passo in avanti verso le energie rinnovabili".

La norma, aggiunge Marano, è frutto di "un lavoro condotto in sinergia con l'assessore Di Mauro, il dipartimento dell'Energia e il dirigente del settore". Il contributo di 5 mila euro per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo si può cumunlare agli incentivi nazionali. "Così - conclude la deputata pentastellata - i cittadini siciliani potranno essere indipendenti dal punto di vista energetico".