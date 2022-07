Emergenza sangue, Di Piazza: "Serve una raccolta straordinaria in Sicilia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Non c’è più tempo da perdere, è indispensabile renderci tutti protagonisti di una corsa alla solidarietà per la raccolta straordinaria di sangue in Sicilia". Lo scrive in una nota il biologo Maurizio Di Piazza, responsabile regionale del Dipartimento maxi emergenze di Forza Italia e membro del Comitato scientifico del Centro europeo medicina delle Catastrofi. "Il nostro primo pensiero - aggiunge - è rivolto alle persone che hanno bisogno di sangue, un adolescente vittima di un incidente stradale, un anziano che ha bisogno di un intervento chirurgico al cuore, un malato di cancro o un bambino con anemia falciforme, ricordando che ogni singola donazione può aiutare a salvare più di una vita".

L'emergenza sangue in Sicilia è in costante aumento, con un ulteriore e preoccupante calo delle donazioni nel periodo estivo che ha portato al collasso la banca del sangue isolana. La situazione attuale è drammatica visto che in diversi ospedali siciliani hanno dovuto rimandare numerosi interventi chirurgici programmati. "La raccolta di sangue e plasma - dice Di Piazza - sconta l’effetto Covid19 e, se la tendenza non si invertirà nel breve termine, è ormai certo che i mesi a seguire saranno segnati da ulteriori forti carenze, in primis perché la popolazione dei donatori diminuisce e invecchia, ma anche perché la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, resasi necessaria durante l’emergenza Covid-19, ha inevitabilmente sottratto parte delle risorse tecniche ed umane che erano dedicate alla raccolta di sangue".

I dati descrivono un progressivo calo nella raccolta di sangue dall’inizio dell’anno con un picco negativo in estate. Pensare di risolvere il problema solamente attraverso campagne di sensibilizzazione rischia di essere velleitario, se si rivolgono appelli ai cittadini senza assicurare che tutti gli attori del sistema siano organizzati per esempio allargando gli orari di apertura dei centri di raccolta, oppure organizzandoli con una diffusione più capillare e rispondendo alla necessità di reperire il necessario personale sanitario che continua, purtroppo, a mancare.

"Forza Italia presenterà le proprie proposte - conclude Di Piazza - con la consapevolezza che l’emergenza sangue sia un problema non limitato alla sola Regione Siciliana, che trae origine da problematiche demografiche, enfatizzate dalla pandemia Covid-19 e che certamente non sarà possibile affrontarlo solo con campagne di sensibilizzazione o misure regionali o locali, a cui bisogna invece affiancare una riprogettazione organizzativa e strutturale a carattere nazionale eventualmente dotandola di una linea di finanziamento dedicata. Occorre infine sottolineare che sotto questo profilo, si procede a rilento tra l’indifferenza generale di una parte della politica concentrata sulle imminenti elezioni ed una popolazione in buona parte distratta dell’atmosfera estiva".