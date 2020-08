Emergenza migranti, Attiva Sicilia: "Accoglienza degna, no a tendopoli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Dare un’accoglienza degna ai migranti è fondamentale e sicuramente creare tendopoli o ammassare persone negli hotspot non va in questa direzione, anzi appare come una scelta non degna di uno Stato e di un’Europa che si definiscono civili”.

Lo affermano i deputati regionali di Attiva Sicilia, Angela Foti, Valentina Palmeri, Sergio Tancredi, Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana. “Occorre alleggerire il territorio dalle tensioni – continuano i deputati dell'Ars - prima che queste sfocino in atti di esasperazione. Invece, continuiamo ad assistere a scelte e dichiarazioni che queste tensioni le alimentano. E' una competenza nazionale? Bene, i deputati nazionali siciliani mettano da parte polemiche e opinioni da social e lavorino insieme per trovare soluzioni”.