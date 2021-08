VIDEO | La Sicilia brucia tra incendi e polemiche, Patuanelli: "I fondi ci sono, i piani regionali non sempre"

Il ministro dell'Agricoltura incontra i sindaci e promette ristori per le aziende danneggiate dai roghi. "Questa emergenza avrà risposte immediate". La replica all'attacco lanciato da Diventerà Bellissima e Attiva Sicilia: "Io responsabile dell'abbandono delle terre? Il partito del governatore avrebbe potuto essere un po' più accogliente, con le contrapposizioni non si va da nessuna parte"