Caos cimiteri, manca il personale negli uffici e il Comune punta sulle pratiche digitali

Tavolo tecnico a Palazzo delle Aquile per individuare soluzioni informatiche utili ad accelerare il trasferimento delle bare dai Rotoli a Sant'Orsola. Il sindaco Orlando: "Davanti a un problema drammatico per tantissime famiglie, l'amministrazione comunale non è immobile"

Sopperire alla mancanza di personale incrementando il ricorso ale procedure digitali. E' la nuova mossa del Comune per superare l'emergenza cimiteri. Stamani il sindaco Leoluca Orlando ha presieduto un tavolo tecnico proprio "per individuare soluzioni informatiche e organizzative che compensino la mancanza di personale necessario all'istruzione delle pratiche presso gli uffici dei Servizi cimiteriali, azioni utili anche al trasferimento al cimitero di Sant'Orsola e ai tempi crematori delle salme in deposito al cimitero dei Rotoli".

All'incontro erano presenti anche gli assessori Toni Sala, Paolo Petralia Camassa, il capo di gabinetto Sergio Pollicita, il presidente della Sispi Cesare Lapiana e alcuni rappresentanti delle onoranze funebri.

Da Palazzo delle Aquile spiegano che è stata l'occasione "per confermare e aggiornare le soluzioni del cronoprogramma che prevede interventi e misure nel breve e medio periodo finalizzate a riportare la situazione dei cimiteri alla normalità". Si è discusso, dunque, dei problemi di destinazione delle salme che non hanno un loculo ricordando che "il diritto al seppellimento - ha sottolineato Sala - è fondamentale e l'amministrazione sta lavorando quotidianamente per uscire da un'emergenza drammatica per tutta la città".

Per il sindaco Leoluca Orlando l'incontro di questa mattina "conferma, oltre all'impegno mai venuto meno dell'amministrazione comunale per fronteggiare l'emergenza cimiteriale, la sinergia con tutte le parti chiamate in causa per risolvere il problema. L'emergenza cimiteriale costituisce un problema drammatico per tantissime famiglie. Ma l'amministrazione comunale non è immobile. Non resta a guardare. Al contrario è impegnata quotidianamente. Le soluzioni di tipo digitale a cui l'amministrazione sta lavorando costituiscono un ulteriore passo in avanti".

Il "caso" cimiteri continua però a essere terreo di scontro politico. "Serve un vero intervento del Governo nazionale e dell'Esercito, così come chiesto dal Consiglio comunale, non pannicelli caldi che non serviranno a nulla se non a prolungare l'agonia delle famiglie. Tra direttive, ordinanze, cronoprogrammi e chiacchiere varie, il risultato è stato solo di far allungare i tempi: il sindaco Orlando la smetta di bluffare o sarà il Consiglio a chiedere a Roma di agire", dice il capogruppo di Italia Viva a Sala delle lapidi, Dario Chinnici.

“L’ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio con l’appoggio della Giunta – dice Chinnici – impegna il sindaco e il presidente del Consiglio a chiedere l'intervento del ministero della Salute e di quello della Difesa per la costruzione del nuovo cimitero e lo snellimento di tutte le procedure utili a uscire dall’emergenza. Niente a che fare con quanto invece ha fatto il sindaco Orlando, capace solo di chiedere l'intervento delle forze armate per spostare le bare e movimentare la terra, cose che non faranno diminuire le quasi mille bare ferme a deposito né risolveranno i problemi dei campi di inumazione o del forno crematorio. Se Orlando pensa di giocare con il futuro della città sbaglia di grosso: il consiglio è pronto a far valere le sue prerogative”.