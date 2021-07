Il cimitero progettato e mai realizzato a Ciaculli, primo sì dell'Ars al finanziamento

Parere favorevole della commissione Bilancio all'impiego di 15 milioni di euro, risorse "pescate" dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Di un nuovo camposanto si parla già dal 2012, ma la discussione si è poi arenata. Negli ultimi mesi l'idea è tornata in primo piano anche alla luce del caos che regna ai Rotoli

Primo sì, della commissione Bilancio all'Ars, al finanziamento di 15 milioni di euro da destinare al cimitero di Ciaculli. La proposta è stata avanzata da Marianna Caronia. Le risorse vengono pescate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).

"Dopo diversi anni dalla presentazione del progetto e il diniego dell'Amministrazione Orlando - afferma il presidente della commissione, Riccardo Savona - finalmente si mette un punto a tale scandaloso problema cittadino. Non è possibile che a causa della burocrazia, dal Comune di Palermo ci sia stato uno stallo totale sulla vicenda. A pagarne le conseguenze sono i familiari dei defunti, che non possono garantire una sepoltura dignitosa ai propri cari. Per tale motivo ho preteso che in commissione all'Ars si arrivasse a tale risoluzione: la spesa di 15 milioni di euro per correre subito ai ripari e rimediare con celerità alle inadempienze passate".

Della realizzazione di un nuovo camposanto a Ciaculli si parla già dal 2012, ma il progetto non è mai andato in porto. Negli ultimi mesi l'idea è tornata prepotentemente d'attualità anche alla luce del caos che regna ai Rotoli dove il numero di bare accatastate aumenta di giorno in giorno e non si riesce a mettere un punto a una situazione diventata di "ordinaria emergenza". Il camposanto di Ciaculli, secondo le previsioni, dovrebbe avere un superficie complessiva di circa 54 mila metri quadri e dovrebbe ospitare 33 mila sepolture (8 mila solo col primo lotto) e 100 mila urne cinerarie divise fra campo di inumazione, nicchie murali e cappelle.