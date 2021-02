Blocco degli sfratti, M5S: "Avviare subito confronto con Agenzia sociale per la Casa”  

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Abbiamo letto con attenzione il lungo appello della ‘Cabina di regia dell’Agenzia sociale per la Casa’ di Palermo presieduta dall’assessore Mattina che chiede un intervento della politica per affrontare il tema dell’emergenza abitativa. Come parlamentari del gruppo Movimento 5 Stelle abbiamo dato disponibilità ad un incontro per avviare un confronto a 360 gradi sulle politiche abitative e sulle azioni da mettere in campo per far fronte al disagio abitativo, con particolare riguardo alla situazione di Palermo”. Lo dichiarano i parlamentari palermitani del Movimento 5 Stelle con i deputati Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Adriano Varrica e il senatore Steni Di Piazza.