La segretaria del Pd, Elly Schlein, allo Zen 2 per incontrare quattro famiglie del quartiere dell'estrema periferia della città. Camminando tra i casermoni degradati con cumuli di spazzatura ben visibili, Schlein ha raggiunto l'abitazione della signora Rosalia, portando un vassoio di dolci come vuole la tradizione siciliana quando si va in casa d'altri. La segretaria ha così ascoltato le storie di quattro famiglie. Il tour siciliano prosegue a Carini e a Castelvetrano.

A proposito del Reddito di cittadinanza ha detto: "E' stato sbagliato smantellare il reddito di cittadinanza, si poteva migliorare, rendere meno discriminatorio nell'accesso. La Commissione Ue ha segnalato che quello che hanno fatto aumenterà povertà e diseguaglianze, non il contrario. Non c'è possibilità di rilancio economico con questo livello di diseguaglianza nel Paese".

Sulla gaffe invece fatta dal ministro Lollobrigida a propositp della siccità ha spiegato che "hanno messo un commissario alla siccità e nessuno ha capito in questo anno e mezzo cosa ha fatto di concreto. Mancano le risorse e, a sentire le parole del ministro Lollobrigida, anche la volontà politica di risolvere davvero la situazione incresciosa in cui si trovano moltissime famiglie. Se questa è la considerazione e l'attenzione che si dà a una terra che vede centinaia di comuni con il razionamento dell'acqua c'è da preoccuparsi: non siamo in buone mani".

La segreteria dem ha detto di aver raccolto soprattutto i timori delle famiglie del quartiere per il futuro dei loro ragazzi: "Che prospettive possono avere i giovani con salari bassi, contratti precari ma soprattutto in assenza di lavoro?" E' giusto promuovere politiche attive per l'occupazione, "ma nel frattempo non si può far mancare alle persone il supporto necessario contro la povertà. Il messaggio più forte che mi è arrivato da questa chiacchierata è rivolto alla politica e in particolare al governo: devono vedere questa sofferenza, devono vedere cosa vuol dire non riuscire a portare a casa da mangiare", ha concluso.