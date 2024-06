Schlein in tv: "La signora Rosalia dello Zen e il reddito di cittadinanza tolto, una mossa sbagliata"

"La signora Rosalia che ho incontrato allo Zen di Palermo ha perso il reddito di cittadinanza che era l'unico strumento di contrasto alla povertà. Potevamo migliorarlo insieme, ma quelle persone hanno perso l'unico reddito che avevano e adesso fanno fatica anche a fare la spesa e a pagare l'affitto. E giustamente mi chiedeva dov'è questo lavoro di cui parla Meloni? Credo che sia stato sbagliato smantellare quello strumento. Anche perché Giorgia Meloni dalla sua poltrona di palazzo Chigi non può pretendere di decidere chi è povero e chi non è povero". Sono le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, ad Agorà su Raitre.

In tv Schlein ha ricordato la sua visita allo Zen 2, risalente a tre settimane fa, per incontrare quattro famiglie del quartiere dell'estrema periferia della città. Camminando tra i casermoni degradati con cumuli di spazzatura ben visibili, la segretaria del Pd in quella circostanza raggiunse l'abitazione della signora Rosalia, portando un vassoio di dolci (come vuole la tradizione siciliana quando si va in casa d'altri), per poi ascoltare la storia di altre tre famiglie palermitane.